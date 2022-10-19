Украинские военные получили на вооружение финские гранаты Sirpalekäsikranaatti (фото)
Уже не впервые финское правительство не анонсирует, что входит в новые пакеты военной помощи, поэтому для ВС РФ это становится сюрпризом на поле боя.
Бойцы ВСУ получили на вооружение финские ручные гранаты Sirpalekäsikranaatti m/50 FRAG. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.
Впервые у бойцов была замечена ручная граната Sirpalekäsikranaatti, которая интересна тем, что она сделана из старых 50-мм мин. Поставка ручных гранат Финляндия не афишировала ровно как и другие типы вооружений, которые получает украинская армия.
Помимо старого 50-мм корпуса от мины граната отличается еще и новыми запалами JVA 1634.
При этом в комментариях к публикации бывшие финские военные отмечают, что m/50 — это новейшая граната, которой у них не было во время воинской службы.
На данный момент Финляндия передала уже 9 пакетов военной помощи, однако в большинстве случаев правительство не раскрывает подробностей. Указывается лишь то, что они составляются по запросу украинской стороны.
Напомним, 5 октября в Финляндии анонсировали очередной пакет военной помощи на 93 млн евро.
Ранее в украинской армии засветились финские БТР Patria Pasi.