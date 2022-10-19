Украинские военные получили на вооружение финские гранаты Sirpalekäsikranaatti (фото)

Уже не впервые финское правительство не анонсирует, что входит в новые пакеты военной помощи, поэтому для ВС РФ это становится сюрпризом на поле боя.

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Бойцы ВСУ получили на вооружение финские ручные гранаты Sirpalekäsikranaatti m/50 FRAG. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Впервые у бойцов была замечена ручная граната Sirpalekäsikranaatti, которая интересна тем, что она сделана из старых 50-мм мин. Поставка ручных гранат Финляндия не афишировала ровно как и другие типы вооружений, которые получает украинская армия.

Помимо старого 50-мм корпуса от мины граната отличается еще и новыми запалами JVA 1634.

При этом в комментариях к публикации бывшие финские военные отмечают, что m/50 — это новейшая граната, которой у них не было во время воинской службы.

На данный момент Финляндия передала уже 9 пакетов военной помощи, однако в большинстве случаев правительство не раскрывает подробностей. Указывается лишь то, что они составляются по запросу украинской стороны.

Напомним, 5 октября в Финляндии анонсировали очередной пакет военной помощи на 93 млн евро.

Ранее в украинской армии засветились финские БТР Patria Pasi.