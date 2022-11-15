Десятый пакет помощи и обучение ВСУ: Финляндия усилит военную поддержку Украины

Министр обороны Кайкконен отмечает, что сейчас финские инструкторы обучают украинских солдат в рамках британской программы, но они рассматривают участие в операции ЕС.

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Финляндия рассматривает возможность начать обучение украинских военных на территории ЕС, а также готовит 10 пакет помощи для Украины. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Министр обороны Антти Кайкконен заявил, что Финляндия продолжит поддержку Украины. Сейчас рассматривается вариант, каким образом возможно участие финской армии в обучении бойцов ВСУ.

"Когда наша возможная роль в тренировочной операции ЕС станет детальнее, мы увидим, как и где обучение будет наиболее выгодно проводить", — заявил министр.

Сейчас бойцов ВСУ уже обучает 20 финских военных инструкторов, но в рамках британской программы по базовой военной подготовке. Сейчас в ЕС согласовали миссию для обучения около 15 000 украинских солдат. Кроме этого, отдельные страны будут проводить специфическую подготовку для освоения переданного вооружения.

Также Кайкконен заявил, что вероятно, поддержка Украины будет усиливаться путем военной подготовки. В скором времени Финляндия отправит новый пакет материальной помощи. Решения по этому министр обещает в ближайшее время. Однако его содержание, как и предыдущие разы, не озвучивают.

Напомним, бойцы ВСУ получили на вооружение финские гранаты m/50 FRAG. Они настолько новые, что их еще нет в ВС Финляндии.

Ранее бойцы ВСУ показали финские БТР Patria Pasi на вооружении. Официально передача БТРов не анонсировала.