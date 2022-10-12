Уже 20 тисяч українських військових пройшли навчання у Великій Британії, — ЗМІ

У Британії підготують додатково ще 10 тисяч бійців. Усі вони повернуться в Україну повністю екіпірованими, заявляли в Міноборони.

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Друга група з 10 тисяч українських військових завершила проходження навчання з інструкторами на території Великобританії. Про це в середу, 12 жовтня, повідомила інформаційна група Visegrad 24 у своєму Twitter.

За даними журналістів, 10 тисяч українських солдатів уже закінчили військову підготовку й тепер повертаються в Україну, щоби вирушити на фронт.

"Це вже друга група військовослужбовців, яка завершила навчання у Великій Британії", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що навчання українських військових у Великій Британії поділено на три етапи, в межах яких тренування пройдуть у групах по 10 тисяч бійців. 6 жовтня чиновник заявив про те, що на той час навчання пройшла перша група військовослужбовців Збройних Сил України. Резніков також зазначав, що з Британії українські захисники повернуться екіпірованими — із шоломами, бронежилетами й аптечками.

Водночас майже два десятки українських бійців проходять навчання із застосування зенітно-ракетного комплексу Aspide на території Іспанії. Загалом, за даними Міноборони України, можливість тренуватись військовим ЗСУ надають майже всі країни НАТО і ЄС.

Також ми писали, що сьогодні міністри оборони країн-партнерів України зустрілися у форматі "Рамштайн" для обговорення надання Києву більшої кількості систем протиповітряної оборони. Це сталося після того, як Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах 10 жовтня.