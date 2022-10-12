Уже 20 тысяч украинских военных прошли обучение в Великобритании, — СМИ

В Британии пройдут подготовку дополнительно еще 10 тысяч бойцов. Все они вернутся в Украину полностью экипированными, заявляли в Минобороны.

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Вторая группа из 10 тысяч украинских военных завершила прохождение обучения с инструкторами на территории Великобритании. Об этом в среду, 12 октября, сообщила информационная группа Visegrad 24 в своем Twitter.

По данным журналистов, 10 тысяч украинских солдат уже закончили военную подготовку и теперь возвращаются в Украину, чтобы отправиться на фронт.

"Это уже вторая группа военнослужащих, завершившая обучение в Великобритании", — говорится в публикации.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что обучение украинских военных в Великобритании разделено на три этапа, в рамках которых тренировки пройдут в группах по 10 тысяч бойцов. 6 октября чиновник заявил о том, что к тому моменту обучение прошла первая группа военнослужащих Вооруженных сил Украины. Резников также отмечал, что из Британии украинские защитники вернутся экипированными — с шлемами, бронежилетами и аптечками.

Тем временем почти два десятка украинских бойцов проходят обучение по применению зенитно-ракетного комплекса Aspide на территории Испании. В целом, по данным Минобороны Украины, возможность тренироваться военным ВСУ предоставляют почти все страны НАТО и ЕС.

Также мы писали о том, что сегодня министры обороны стран-партнеров Украины встретились в формате "Рамштайн" для обсуждения предоставления Киеву большего количества систем противовоздушной обороны. Это произошло после того, как Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам 10 октября.