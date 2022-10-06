Почти все страны НАТО и ЕС уже обучают бойцов ВСУ, — Минобороны Украины

Западные инструкторы обучают украинских бойцов тактической медицине, ведению снайперского огня, разминированию и другим основам военного дела, заявил министр Алексей Резников.

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К обучению украинских бойцов в условиях полномасштабной войны против РФ уже присоединились почти все государства Евросоюза и НАТО и даже те страны, которые пока не входят в военный блок, такие как Финляндия и Швеция. Об этом в ходе конференции Forbes в четверг, 6 октября, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет издание.

Резников отметил, что только программа обучения от Великобритании предусматривает тренировки 30 тысяч украинских военных, сейчас заканчивается первый этап подготовки 10 тысяч бойцов. Программа включает обучение тактической медицине и боевую подготовку. При этом из Британии украинские военнослужащие вернутся экипированными — с шлемами, бронежилетами и аптечками.

Всего обучать украинских военных согласились Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Чехия, Германия, Франция.

"То есть Украине с обучением армии помогает практически весь блок стран НАТО и ЕС, и даже те страны, которые пока не входят в Альянс", — сказал Резников.

Министр добавил, что Эстония обучает украинских военных разминированию, снайперской подготовке, медицинской помощи. Канада тем временем направила своих инструкторов в Британию, чтобы они там занимались с бойцами на полигонах, а во Франции и Германии проводится обучение на артиллерийских системах. Также имеются специальные программы для сил специальных операций (ССО), отметил Резников.

Напомним, в конце сентября министр обороны сообщил, что хоть Вооруженные силы Украины еще не получили западные средства противовоздушной обороны IRIS-T и NASAMS, однако военные уже обучаются их применять.

Также мы писали о том, как именно Великобритания расширила программу обучения украинских бойцов.