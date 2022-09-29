Украинские военные проходят обучение на ЗРК NASAMS и IRIS-T, – Резников

По словам министра обороны, заявление президента Зеленского было неправильно переведено, ВСУ еще не имеют западных средств ПВО. Однако освоение уже в процессе.

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Вооруженные силы Украины еще не получили западные средства противовоздушной обороны IRIS-T и NASAMS, однако военные уже осваивают их. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в комментарии для hromadske и "Бабелю".

По словам главы оборонного ведомства, президент Зеленский в одном из интервью заявил, что ЗРК NASAMS уже в Украине, однако это сложности перевода. На самом деле будущие операторы западных систем ПВО сейчас проходят обучение.

"Президент Зеленский имел в виду, что принципиальный тектонический сдвиг произошел, приняли решение предоставить Украине системы NASAMS. Но в Украине их еще нет и не может быть, потому что наши ребята проходят обучение. Те, кто будет операторами. Это сложные системы. Так же это касается немецкой системы ПВО Iris-T", — рассказал Резников.

Радиус действия ЗРК NASAMS составляет от 2,5 до 40 км. Это американо-норвежская разработка. Комплекс легко адаптируется для ПВО среднего радиуса действия, состоит на вооружении ряда стран, включая Литву, Чили, Испанию.

Напомним, США передадут Украине до 16 пусковых установок ЗРК NASAMS, с 6 ракетами в каждой. Всего Штаты передадут две батареи средств ПВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конгресс США одобрил передачу Украине зенитно-ракетного комплекса NASAMS, однако этого недостаточно, чтобы покрыть потребности страны в обороне.

Также стало известно, что Германия передаст Украине 4 ЗРК Iris-T вместо одного комплекса. Кроме этого, будут переданы пулеметы и боеприпасы.