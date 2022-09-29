Українські військові проходять навчання на ЗРК NASAMS та IRIS-T, – Резніков

За словами міністра оборони, заява президента Зеленського була неправильно перекладена, ЗСУ ще не мають західних засобів ППО. Проте освоєння вже у процесі.

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Збройні сили України ще не отримали західних засобів протиповітряної оборони IRIS-T та NASAMS, проте військові вже освоюють їх. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у коментарі для hromadske і "Бабель".

За словами глави оборонного відомства, президент Зеленський в одному з інтерв'ю заявив, що ЗРК NASAMS вже в Україні, проте це складнощі перекладу. Насправді, майбутні оператори західних систем ППО зараз проходять навчання.

"Президент Зеленський мав на увазі, що принципове тектонічне зрушення відбулося, ухвалили рішення надати Україні системи NASAMS. Але в Україні їх ще немає і не може бути, тому що наші хлопці проходять навчання. Ті, хто буде операторами. Це складні системи. Так само це стосується німецької системи ППО Iris-T", — розповів Резніков.

Радіус дії ЗРК NASAMS становить від 2,5 до 40 км. Це американо-норвезька технологія. Комплекс легко адаптується для ППО середнього радіусу дії, що є на озброєнні низки країн, включаючи Литву, Чилі, Іспанію.

Нагадаємо, США передадуть Україні до 16 пускових установок ЗРК NASAMS, із 6 ракетами в кожній. Загалом Штати передадуть дві батареї засобів ППО.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Конгрес США схвалив передачу Україні зенітно-ракетного комплексу NASAMS, проте цього замало, щоб покрити потреби країни в обороні.

Також стало відомо, що Німеччина передасть Україні 4 ЗРК Iris-T замість одного комплексу. Окрім цього, будуть передані кулемети та боєприпаси.