Великобритания существенно расширяет программу обучение бойцов ВСУ: что поменяется

Программа станет на две недели длиннее, за это время бойцы освоят дополнительные навыки. Например, ведение окопной или городской войны.

Великобритания расширяет программу подготовки украинских военных с 3 недель до 5. Об этом сообщает Sky News.

Изданию стало известно о решении Британии существенно расширить учебную программу для превращения гражданских в солдат для борьбы с российскими войсками. Базовый боевой курс теперь будет длиться 5 недель вместо 3, что позволяет проводить обучение вдали от угроз ракетных ударов ВС РФ. Отмечается, что на украинских полигонах существует угроза попасть под удар во время обучения.

Расширение курса подготовки позволит получить более продвинутую программу подготовки. Военные получат навыки ведения городской и окопной войны, операции на транспортных средства и обучение на поле боя. В трехнедельный курс входит: обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, патрулирование и работа в группах.

На данный момент британские инструкторы обучили около 4700 военных на базах по всей Англии. Британцы будут продолжать обучение до тех пор, пока Украина нуждается в новых войсках для борьбы с российским вторжением. Сейчас базовый курс проводят инструкторы из еще восьми стран, включая Новую Зеландию, Швецию и Нидерланды. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отмечает, что это является демонстрацией решимости поддерживать ВСУ.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им защитить свои дома от этого незаконного и неспровоцированного российского вторжения, и будем продолжать делать это столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем Украину", — заявил Уоллес.

Напомним, бойцы ВСУ завершают обучение с кипрскими беспилотниками Poseidon.

31 августа в Эстонии заявили о готовности обучать украинских солдат. Этот процесс должен идти параллельно поставкам оружия Украине.