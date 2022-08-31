Поддержка Украины в приоритете: Эстония готова обучать украинских солдат, — министр обороны

По словам Ханно Певкура, важно, чтобы процесс обучения шел параллельно с предоставлением оружия Украине и поддержка длилась столько, сколько потребуется.

30 августа на неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза в Праге министр обороны Эстонии Ханно Певкур поддержал предложению Европейской службы внешних связей создать учебную миссию для ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны Эстонии

"Эстония уже какое-то время вносит свой вклад в обучение украинских вооруженных сил и будет продолжать это делать, поэтому мы готовы участвовать и в этой миссии. Однако важно, чтобы эта миссия дополняла оружейную помощь Украине и шла рука об руку с уже действующими учебными мероприятиями", — сказал Певкур.

[ + – ] Неформальная встреча министров обороны стран ЕС прошла в Праге 30 августа

В центре внимания неформальной встречи министров обороны ЕС была постоянная помощь Украине и повышение обороноспособности государств-членов.

"Поддержка Украины разными способами была и останется приоритетом. Мы должны помогать Украине столько, сколько нужно, и так быстро, как это нужно. Сейчас важно увеличить и ускорить оказание военной помощи Украине, а также обеспечить постоянную и долгосрочную поддержку Украины Европейским фондом мира", — сказал министр.

Министры обороны также обсудили предложение Еврокомиссии о поддержке совместных закупок государств-членов для восстановления важнейших военных поставок.

"Европейский союз может и должен делать больше для поддержки инвестиций государств-членов в повышение обороноспособности, — отметил Певкур. — Государства-члены пожертвовали значительную часть своих поставок на помощь Украине. Теперь нам необходимо направить дополнительные усилия на то, чтобы одновременно продолжать помогать Украине и поддерживать обороноспособность государств-членов".

Что такое Европейский фонд мира?

Европейский фонд мира — это инструмент военной помощи ЕС, который уже выделил 2,5 млрд евро на поддержание обороноспособности государств-членов и восстановление военных запасов, которые были предоставлены в качестве помощи Украине.

Напомним, в июне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил начать масштабную учебную программу для ВСУ. По словам премьера, каждые 120 дней обучение смогут проходить 10 тыс. украинских военнослужащих.

Спустя полтора месяца посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко сообщил, что Великобритания проводит обучение украинских военнослужащих сразу на четырех полигонах. По его словам, тренировочное вооружение в скором времени будет направлено в Украину в качестве военной помощи.