10 тысяч солдат каждые 120 дней: Джонсон предложил масштабную программу обучения ВСУ

Политик пообещал, что Великобритания будет помогать украинцам до тех пор, пока российские войска не будут разгромлены.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время сегодняшнего визита в Киев предложил президенту Украины Владимиры Зеленскому начать масштабную учебную программу для ВСУ, сообщает Reuters. По словам премьера, каждый 120 дней обучение смогут проходить 10 тыс. украинских военнослужащих.

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"Мой визит сегодня, в разгар этой войны, должен послать украинскому народу четкий и простой сигнал: Великобритания с вами, и мы будем с вами, пока вы в конечном итоге не победите", — подчеркнул Джонсон.

Напомним, председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что первые 60 украинских артиллеристов закончили обучение обращению с РСЗО HIMARS. Помимо этого 420 украинских солдат научились обращению с гаубицей M777, 300 — с самоходной установкой M109, 129 — освоили бронетранспортеры 113, 100 — научились использовать беспилотники.

Ранее Милли заявил, что США обучают украинцев обращению с РСЗО HIMARS по ускоренной программе.

Также министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что скоро завершится обучение украинских военных на немецких самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000. После этого вооружения смогут отправить в зону боевых действий.

13 июня советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, сколько оружия нужно Украине для победы над Россией: 1000 гаубиц 155 калибра, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.