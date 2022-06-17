10 тысяч солдат каждые 120 дней: Джонсон предложил масштабную программу обучения ВСУ
Политик пообещал, что Великобритания будет помогать украинцам до тех пор, пока российские войска не будут разгромлены.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время сегодняшнего визита в Киев предложил президенту Украины Владимиры Зеленскому начать масштабную учебную программу для ВСУ, сообщает Reuters. По словам премьера, каждый 120 дней обучение смогут проходить 10 тыс. украинских военнослужащих.
"Мой визит сегодня, в разгар этой войны, должен послать украинскому народу четкий и простой сигнал: Великобритания с вами, и мы будем с вами, пока вы в конечном итоге не победите", — подчеркнул Джонсон.
Напомним, председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что первые 60 украинских артиллеристов закончили обучение обращению с РСЗО HIMARS. Помимо этого 420 украинских солдат научились обращению с гаубицей M777, 300 — с самоходной установкой M109, 129 — освоили бронетранспортеры 113, 100 — научились использовать беспилотники.
Ранее Милли заявил, что США обучают украинцев обращению с РСЗО HIMARS по ускоренной программе.
Также министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что скоро завершится обучение украинских военных на немецких самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000. После этого вооружения смогут отправить в зону боевых действий.
13 июня советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, сколько оружия нужно Украине для победы над Россией: 1000 гаубиц 155 калибра, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.