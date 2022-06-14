Немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 прибудут в Украину в ближайшее время, — Ламбрехт

По словам главы Минобороны Германии, украинские военные уже завершают обучение, после чего оружие можно будет использовать в бою в Украине.

Обучение украинских военных на немецких самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 в Германии будет завершено в ближайшее время. Это откроет возможность отправить вооружения в зону боевых действий в Украину. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, передает Reuters.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"В ближайшее время будет завершено обучение по Panzerhaubitze 2000, чтобы его можно было использовать в бою в Украине", — сказала она.

Ламбрехт не сообщила подробностей передачи оружия Киеву, она заявила, что не будет объявлять дату передачи, маршруты и транспортировку из соображений безопасности.

"Первые гаубицы будут переданы Украине, когда завершится подготовка, и она будет ответственна за их поставку", — сказала глава немецкого оборонного ведомства.

Что за Panzerhaubitze 2000?

Panzerhaubitze 2000 — немецкая самоходная артиллерийская установка, она оснащена 155 мм пушкой длиной в 52 калибра. Также у гаубицы есть система навигации, автоматизированная система управления огнем, ручная система заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Она способна обнаружить огонь и оснащена системой пожаротушения. PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км.

Напомним, 16 мая стало известно, что Украина получит Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов. В общей сложности Киев должен получить 12 самоходных гаубиц: 7 от Германии и 5 от Нидерландов. О начале обучения ВСУ стало известно 11 мая, срок обучения украинских военных составляет около 40 дней, но при наличии навыков оно может сократиться.

13 июня советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, сколько оружия нужно Украине для победы над РФ. Он считает, что для этого должен быть паритет по тяжелом вооружении с ВС РФ, поэтому Киеву нужно 1000 гаубиц 155 калибра, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.