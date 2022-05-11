Германия начала тренировку украинских военных на Panzerhaubitze 2000

Обычно для обучения требуется 40 дней, но при наличии навыков время может сократиться. Германия и Нидерланды планируют передать Украине 12 самоходных гаубиц.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бундесвер начал обучать украинских военных обращению с самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщает Spiegel.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Накануне самолет Бундесвера доставил группу наших военнослужащих из Польши в Германию, где они уже начали обучение в артиллерийской школе в Идар-Оберштайне.

Власти Германии и Нидерландов планируют передать Украине в общей сложности 12 самоходных гаубиц, причем от Германии Украина может получить 7 установок.

Для обучения понадобится 40 дней, но при наличии некоторых навыков время может быть сокращено.

Власти Германии совместно с Нидерландами планируют подготовить "до 18 расчетов" для гаубицы. Экипаж самоходной установки, в зависимости от обстоятельств, может состоять из 3-5 военнослужащих.

Ранее Фокус сообщал, что Бразилия намерена предоставить Украине 300 тыс. снарядов для немецких ЗСУ Gepard. Германия согласилась не препятствовать поставкам вооружения для ВСУ, однако у производителя Kraus-Maffei Wegmann на складах оставалось только 23 тыс. снарядов, которых бы хватило на несколько минут работы.