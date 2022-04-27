Бразилия передаст Украине 300 000 снарядов для немецких ЗСУ Gepard
Германия согласилась поставить ВСУ зенитные установки, но у производителя Kraus-Maffei Wegmann оставалось только 23 тысячи снарядов. Их бы хватило на несколько минут работы.
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Бразилия намерена поставить в Украину несколько сотен тысяч боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок. Об этом сообщает Business Insider.
Власти Германии согласовали поставку для ВСУ 50 ЗСУ "Гепард", однако выяснилось, что для них не хватало боеприпасов.
На складах производителя военной техники из Мюнхена Kraus-Maffei Wegmann, который предложил свои зенитки Украине, было всего только 23 тыс. снарядов. Скорострельность этих зениток — 1100 выстрелов в минуту, и такого запаса хватило бы только на несколько минут.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в эфире немецкого телевидения о том, что без боеприпасов ЗСУ будут попросту бесполезны и что в таком случае от помощи Германии придется отказаться.
Сообщается, что Минобороны Украины самостоятельно договорилось о поставках боеприпасов. Сделка между KMW и украинским правительством также была двусторонней, правительство Германии только предоставило разрешение. Власти Украины также обратились с просьбой о поставках боекомплектов к Иордании и Катару, однако неизвестно, каким был ответ этих стран.
Обучать украинских бойцов обращаться с "Гепардами" будет также производитель.
Ранее Фокус сообщал, что Австралия отправила в Украину партию гаубиц М777. Австралийский премьер Скотт Моррисон пообещал и в дальнейшем искать возможности, чтобы помочь с поставками вооружения ВСУ.