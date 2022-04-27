Бразилия передаст Украине 300 000 снарядов для немецких ЗСУ Gepard

Германия согласилась поставить ВСУ зенитные установки, но у производителя Kraus-Maffei Wegmann оставалось только 23 тысячи снарядов. Их бы хватило на несколько минут работы.

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Бразилия намерена поставить в Украину несколько сотен тысяч боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок. Об этом сообщает Business Insider.

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Власти Германии согласовали поставку для ВСУ 50 ЗСУ "Гепард", однако выяснилось, что для них не хватало боеприпасов.

На складах производителя военной техники из Мюнхена Kraus-Maffei Wegmann, который предложил свои зенитки Украине, было всего только 23 тыс. снарядов. Скорострельность этих зениток — 1100 выстрелов в минуту, и такого запаса хватило бы только на несколько минут.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в эфире немецкого телевидения о том, что без боеприпасов ЗСУ будут попросту бесполезны и что в таком случае от помощи Германии придется отказаться.

Сообщается, что Минобороны Украины самостоятельно договорилось о поставках боеприпасов. Сделка между KMW и украинским правительством также была двусторонней, правительство Германии только предоставило разрешение. Власти Украины также обратились с просьбой о поставках боекомплектов к Иордании и Катару, однако неизвестно, каким был ответ этих стран.

Обучать украинских бойцов обращаться с "Гепардами" будет также производитель.

Ранее Фокус сообщал, что Австралия отправила в Украину партию гаубиц М777. Австралийский премьер Скотт Моррисон пообещал и в дальнейшем искать возможности, чтобы помочь с поставками вооружения ВСУ.