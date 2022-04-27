Бразилія передасть Україні 300 000 снарядів для німецьких танків Gepard

Німеччина погодилася поставити ЗСУ зенітні установки, але у виробника KMW залишалося лише 23 тис. снарядів. Їх би вистачило на кілька хвилин роботи.

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Бразилія має намір поставити до України кілька сотень тисяч боєприпасів для німецьких танків. Про це повідомляє Business Insider.

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Влада Німеччини погодила постачання для ЗСУ 50 зенітних самохідних установок "Гепард", однак з'ясувалося, що для них не вистачало боєприпасів.

На складах виробника військової техніки з Мюнхена Kraus-Maffei Wegmann, який запропонував свої зенітки Україні, було лише 23 тис. снарядів. Скорострільність цих зеніток — 1100 пострілів за хвилину, і такого запасу вистачило б лише на кілька хвилин.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив в ефірі німецького телебачення про те, що без боєприпасів зенітні танки будуть марними і що в такому разі від допомоги Німеччини доведеться відмовитися.

Повідомляється, що Міноборони України самостійно домовилося про постачання боєприпасів. Угода між KMW та українським урядом також була двосторонньою, уряд Німеччини лише надав дозвіл. Влада України також звернулася з проханням про постачання боєкомплектів до Йорданії та Катару, проте невідомо, якою була відповідь цих країн.

Навчати українських бійців поводитися з "Гепардами" буде також виробник.

Раніше Фокус повідомляв, що Австралія відправила в Україну партію гаубиць М777. Австралійський прем'єр Скотт Моррісон пообіцяв і надалі шукати можливості, щоб допомогти з постачанням озброєння ЗСУ.