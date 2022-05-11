Німеччина розпочала тренування українських військових на Panzerhaubitze 2000
Зазвичай для навчання потрібно 40 днів, але за наявності навичок час може скоротитися. Німеччина та Нідерланди планують передати Україні 12 самохідних гаубиць.
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Бундесвер почав навчати українських військових поводженню із самохідними гаубицями Panzerhaubitze 2000. Про це повідомляє Spiegel.
Напередодні літак Бундесверу доставив групу наших військовослужбовців із Польщі до Німеччини, де вони вже розпочали навчання в артилерійській школі в Ідар-Оберштайні.
Влада Німеччини та Нідерландів планує передати Україні загалом 12 самохідних гаубиць, причому від Німеччини Україна може отримати 7 установок.
Для навчання знадобиться 40 днів, але за наявності деяких навичок час можна скоротити.
Влада Німеччини спільно з Нідерландами планує підготувати "до 18 розрахунків" для гаубиці. Екіпаж самохідної установки, залежно від обставин, може складатися із 3-5 військовослужбовців.
Раніше Фокус повідомляв, що Бразилія має на меті надати Україні 300 тис. снарядів для німецьких ЗСУ Gepard. Німеччина погодилася не перешкоджати постачанню озброєння для ЗСУ, проте у виробника Kraus-Maffei Wegmann на складах залишалося лише 23 тис. снарядів, яких вистачило б на кілька хвилин роботи.