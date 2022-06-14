Німецькі САУ Panzerhaubitze 2000 прибудуть до України найближчим часом, — Ламбрехт

За словами голови Міноборони Німеччини, українські військові вже завершують навчання, після чого зброю можна буде використати у бою в Україні.

Навчання українських військових на німецьких самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000 в Німеччині буде завершено найближчим часом. Це відкриє можливість відправити озброєння до зони бойових дій в Україну. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє Reuters.

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"Найближчим часом буде завершено навчання з Panzerhaubitze 2000, щоб його можна було використати в бою в Україні", — сказала вона.

Ламбрехт не повідомила подробиць передачі зброї Києву, вона заявила, що не оголошуватиме дату передачі, маршрути та транспортування з міркувань безпеки.

"Перші гаубиці будуть передані Україні, коли завершиться підготовка, і вона буде відповідальна за їхнє постачання", — сказала глава німецького оборонного відомства.

Що за Panzerhaubitze 2000?

Panzerhaubitze 2000 — німецька самохідна артилерійська установка, вона оснащена 155 мм гарматою завдовжки 52 калібри. Також у гаубиці є система навігації, автоматизована система управління вогнем, ручна система заряджання з боєкомплектом 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів. Вона здатна виявити вогонь і оснащена системою пожежогасіння. PzH 2000 здатна випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд на дальність до 30 км.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що Україна отримає Panzerhaubitze 2000 від Німеччини та Нідерландів. Загалом Київ має отримати 12 самохідних гаубиць: 7 від Німеччини та 5 від Нідерландів. Про початок навчання ЗСУ стало відомо 11 травня, термін навчання українських військових становить близько 40 днів, але за наявності навичок воно може скоротитися.

13 червня радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, скільки зброї потрібно Україні для перемоги над РФ. Він вважає, що для цього має бути паритет із важкого озброєння зі ЗС РФ, тому Києву потрібно 1000 гаубиць 155 калібру, 300 РСЗВ, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки та 1000 дронів.