Німеччина передасть Україні Panzerhaubitze 2000, ЗСУ Gepard і гранатомети: що відомо

За словами німецьких чиновників, постачання зброї для ЗСУ триває. А інструктори з Німеччини та Нідерландів продовжують навчати українських військових роботи з артилерією.

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У понеділок, 16 травня, прессекретар федерального уряду Німеччини Штефан Гебештрайт заявив, що заплановане постачання в Україну зенітних самохідних установок, гаубиць, гранатометів та іншої зброї. Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на представників влади Німеччини.

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"Постачання триває. Йдеться про гаубиці Panzerhaubitze 2000, керувати якими будуть навчені українські солдати, про передачу ЗСУ Gepard, постачання гранатометів та іншої військової техніки", — заявив прессекретар, нагадавши, що німецький уряд змінив свою початкову позицію, коли постачати озброєння до районів бойових дій.

У свою чергу, представник Міністерства оборони Німеччини Давід Гельмбольдт зазначив, що продовжується міжнародний проєкт із навчання військовослужбовців роботи з гаубицями. Це спільна ініціатива влади Німеччини та Нідерландів. Його час термін спочатку був розрахований на 40 днів, але цей час можна переглянути.

"Зараз неможливо точно сказати, де це відбуватиметься. Необхідно якнайкраще підготувати військовослужбовців, із іншого боку, важливо швидше завершити підготовку, оскільки військові потрібні на місці", — сказав офіцер.

Раніше Фокус повідомляв, що західна зброя може не дійти до ЗСУ, а опинитися в руках терористів за кілька років або навіть десятиліть. Аналітики посилаються на попередній досвід. Після вторгнення російських військ в Україну в 2014 році в нерегулярних сил із обох боків стала з'являтися зброя армійського класу. За період із 2013 по 2015 рік було втрачено або вкрадено щонайменше 300 тис. одиниць стрілецької зброї.