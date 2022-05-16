Германия передаст Украине Panzerhaubitze 2000, ЗСУ Gepard и гранатометы: что известно

По словам немецких чиновников, поставки оружия для ВСУ продолжаются. А инструкторы из Германии и Нидерландов продолжают обучать украинских военных работе с артиллерией.

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В понедельник, 16 мая, пресс-секретарь федерального правительства Германии Штефан Гебештрайт заявил, что запланирована поставка в Украину зенитных самоходных установок, гаубиц, гранатометов и другого оружия. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителей властей Германии.

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"Поставки продолжаются. Речь идет о гаубицах Panzerhaubitze 2000, управлять которыми будут обученные украинские солдаты, о передаче ЗСУ Gepard, поставках гранатометов и другой военной техники", — заявил пресс-секретарь, напомнив, что немецкое правительство изменило свою первоначальную позицию, когда ранее отказывалось поставлять вооружения в районы боевых действий.

В свою очередь, представитель Министерства обороны Германии Давид Гельмбольдт отметил, что продолжается международный проект по обучению военнослужащих работе с гаубицами. Это совместная инициатива властей Германии и Нидерландов. Его время срок первоначально был рассчитан на 40 дней, но это время может быть пересмотрено.

"Сейчас невозможно точно сказать, где это будет происходить. Необходимо как можно лучше подготовить военнослужащих, с другой стороны, важно скорее завершить подготовку, поскольку военные нужны на месте", — сказал офицер.

Ранее Фокус сообщал, что западное оружие может не дойти до ВСУ, а оказаться в руках террористов спустя несколько лет или даже десятилетий. Аналитики ссылаются на прошлый опыт. После вторжения российских войск в Украину в 2014 году у нерегулярных силы с обеих сторон стало появляться оружие армейского класса. За период с 2013 по 2015 год было утеряно, либо украдено как минимум 300 тыс. единиц стрелкового оружия.