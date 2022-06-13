Сотни РСЗО и тысячи гаубиц с дронами: в ОП назвали, сколько оружие нужно для выдворения РФ

По словам Михаила Подоляка, для завершения войны Украине нужен паритет с РФ по тяжелому оружию.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал необходимое количество оружия, чтобы достичь паритета с РФ. Об этом он написал в Твиттере.

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В среду, 15 июня, пройдет встреча министров обороны стран мира в Брюсселе, так называемый "Рамштайн-3". Там Подоляк ждет соответствующих решений для выдворения РФ из Украины.

"Буду прямолинейным. Чтобы завершить войну и выкинуть Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", — написал советник главы ОП.

Подоляк выделил такие образцы:

1000 гаубиц калибром 155 мм

300 РСЗО

500 танков

2000 единиц бронетехники

1000 дронов

Отметим на встречу в формате "Рамштайн-3" пригласили министров обороны стран мира, чтобы обсудить войну в Украине. В Пентагоне заявили, что приглашение получили все.

Напомним, Подоляк уже заявлял, что настоящую боеспособность РФ все бы увидели, когда Украина имела бы паритет по оружию.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что Украине требуется больше гаубиц 155-мм калибра в кратчайшие сроки.