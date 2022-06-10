Дайте больше оружия: у Зеленского объяснили Западу, как проверить боеспособность армии РФ

Как только на поле боя будет паритет по количеству вооружения, в Европе перестанут "безосновательно бояться" России, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Властям европейских стран, которые хотят узнать о том, как воюют Вооруженные силы РФ в условиях, когда у ее противника сопоставимое количество вооружения, могут сделать это, передав Украине больше техники. Об этом в своем телеграм-канале написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам представителя ОП, у "некоторых европейцев" все еще остаются сомнения в том, как воюет "вторая армия мира", и поэтому развеять их можно путем передачи Вооруженным силам Украины такого количества артиллерии и дальнобойных ракетных систем залпового огня, чтобы на поле боя создался паритет по количеству вооружений.

"И вот как только относительный паритет по стволам/выстрелам будет достигнут, тогда все в прямом эфире смогут оценить, насколько боеспособна Россия, как она воюет и почему "количество – это совсем не умение, а чистый и беспредельный примитивизм", — написал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что объективные данные о положении дел в российских войсках после того, как Украине предоставят необходимое вооружение, будут получены "в считанные дни". Также Подоляк допустил, что если это произойдет, то представители военно-политических элит Европы больше не будут "панически и безосновательно бояться" России.

Напомним, по данным американских журналистов, в Пентагоне разработали специальную программу, чтобы обучить украинских военных использованию реактивных систем залпового огня HIMARS за несколько недель.

Тем временем, по данным СМИ, передача Германией РСЗО Mars II украинским войскам откладывается по меньшей мере до зимы.