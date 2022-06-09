Передача немецкие реактивных установок Mars II откладывается минимум до зимы, — СМИ

Бундесвер должен был отказаться от 4 РСЗО уже в конце июня, однако теперь журналисты утверждают, что обнаружилась проблема — установки несовместимы с ракетами GMLRS, которые получит ВСУ.

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Передача немецкого варианта РСЗО Mars II в Украину произойдет не раньше зимы из-за отсутствия необходимого программного обеспечения для стрельбы снарядами GLMRS. Об этом сообщает Business Insider.

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Передача обещанных канцлером Германии Олафом Шольцем реактивных систем залпового огня Mars II невозможна раньше зимы. Причина — отсутствие необходимого программного обеспечения для стрельбы американскими и британскими высокоточными ракетами GLMRS. Именно они, как пишут в издании, есть в Украине в большом количестве. Для решения проблемы могут уйти месяцы.

Первоначально ожидалось, что Бундесвер откажется от четырех установок Mars II до конца июня. Военные "покачали головой" из-за такого решения так как всего в армии находится 40 установок, из которых в эксплуатации меньше половины.

Как пишут журналисты, тот факт, что РСЗО могут поставить только поздней осенью или зимой проблематичен. Ныне эксперты считают, что август будет решающим месяцем в войне в Украине. Таким образом немецкое тяжелое оружие попросту не успеет помочь ВСУ.

Итальянский военный эксперт Томас Тейнер отмечает, что вероятно, это не правда. Он опубликовал фото немецкого Mars II, который ведет стрельбу ракетой GMLRS. Снимок взят с официального сайта Бундесвера.

[ + – ] Стрельба Mars II ракетами GLMRS

Напомним, 1 июня стало известно, что Германия планирует передать Украине несколько установок РСЗО Mars II. Перед этим США заявили, что передадут украинской армии РСЗО M142 HIMARS.