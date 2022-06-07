Официально: США обязались поставить Украине реактивные системы HIMARS

Данные РСЗО считаются наиболее эффективными для условий, в которых приходится действовать ВСУ. Установка размещается в течение нескольких минут, что увеличивает вероятность выживания.

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Министерство обороны США официально сообщило, что пополнит арсенал ВСУ реактивными системами залпового огня HIMARS. Эти РСЗО обладают высокой мобильностью, что позволяет разместить их в мало предсказуемых для противника местах. Об этом сообщается на странице Минобороны в Facebook.

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"1 июня США обязались передать Украине артиллерийские системы высокой мобильности (Хаймарс) и боеприпасы", — говорится в сообщении МО США.

Пресс-служба ВСУ выразила благодарность американским партнерам за поддержку в войне против российской агрессии.

РСЗО HIMARS

Дальнобойные, мобильные, пусковая установка высокоточного поражения.

6 ракет.

Размещается, ведет огонь и перемещается в течение нескольких минут, что увеличивает вероятность выживания в условиях высокой угрозы.

Может перевозиться на военно-транспортном самолете C-130 Hercules или на другом лайнере, или корабле, отсюда гибкость и возможность для менее предсказуемого размещения.

О количестве единиц установок залпового огня, которые получат наши военные, не сообщается.

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Системы HIMARS позволяют вести огонь на расстоянии до 300 км, однако США передадут Украине боеприпасы дальностью стрельбы только на 80 км. Как бы там ни было, 80 км — это намного больше, если сравнивать с прежней артиллерией ВСУ.

Ранее Фокус сообщал, что ракеты HIMARS могут помочь Украине остановить ВС РФ. По словам британского военного аналитика Майкла Кларка, у этих РСЗО не самый большой радиус действия. Вместе с тем, сейчас это наиболее полезная артиллерия для ВСУ.