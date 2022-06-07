Офіційно: США зобов'язалися поставити Україні реактивні системи HIMARS

Ці РСЗВ вважають найефективнішими для умов, у яких доводиться діяти ЗСУ. Установка розміщується протягом декількох хвилин, що збільшує можливість виживання.

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Міністерство оборони США офіційно повідомило, що поповнить арсенал ЗСУ реактивними системами залпового вогню HIMARS. Ці РСЗВ мають високу мобільність, що дозволяє розмістити їх у мало передбачуваних для противника місцях. Про це повідомляють на сторінці Міноборони у Facebook.

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"1 червня США зобов'язалися передати Україні артилерійські системи високої мобільності (Хаймарс) та боєприпаси", — йдеться в повідомленні МО США.

Пресслужба ЗСУ висловила подяку американським партнерам за підтримку у війні проти російської агресії.

РСЗВ HIMARS

Далекобійні, мобільні, пускова установка високоточного ураження.

6 ракет.

Розміщується, веде вогонь та переміщається протягом декількох хвилин, що збільшує ймовірність виживання за умов високої загрози.

Може перевозитися на військово-транспортному літаку C-130 Hercules або на іншому лайнері, або кораблі, звідси гнучкість і можливість для менш передбачуваного розміщення.

Про кількість одиниць установок залпового вогню, які отримають наші військові, не повідомляють.

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Системи HIMARS дозволяють вести вогонь на відстані до 300 км, проте США передадуть Україні боєприпаси дальністю стрільби лише на 80 км. Хай там як, 80 км — це набагато більше, якщо порівнювати із колишньою артилерією ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв, що ракети HIMARS можуть допомогти Україні зупинити ЗС РФ. За словами британського військового аналітика Майкла Кларка, ці РСЗВ мають не найбільший радіус дії. Водночас зараз це найкорисніша артилерія для ЗСУ.