Передавання німецьких реактивних установок Mars II відкладається щонайменше до зими, — ЗМІ

Бундесвер мав відмовитися від 4 РСЗВ уже наприкінці червня, проте тепер журналісти стверджують, що виявилася проблема — установки несумісні з ракетами GMLRS, які отримає ЗСУ.

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Передавання німецького варіанта РСЗВ Mars II в Україну відбудеться не раніше зими через відсутність необхідного програмного забезпечення для стрільби снарядами GLMRS. Про це повідомляє Business Insider.

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Передавання обіцяних канцлером Німеччини Олафом Шольцем реактивних систем залпового вогню Mars II неможливе раніше зими. Причина — відсутність необхідного програмного забезпечення для стрільби американськими та британськими високоточними ракетами GLMRS. Саме вони, як пишуть у виданні, є в Україні у великій кількості. Для вирішення проблеми можуть піти місяці.

Спочатку очікувалося, що Бундесвер відмовиться від чотирьох установок Mars II до кінця червня. Військові "похитали головою" через таке рішення, тому що всього в армії знаходиться 40 установок, з яких в експлуатації менше половини.

Як пишуть журналісти, той факт, що РСЗВ можуть поставити лише пізно восени або взимку проблематичний. Наразі експерти вважають, що серпень буде вирішальним місяцем у війні в Україні. Так німецька важка зброя просто не встигне допомогти ЗСУ.

Італійський військовий експерт Томас Тейнер зазначає, що, ймовірно, це не правда. Він опублікував фото німецького Mars II, який веде стрільбу ракетою GMLRS. Знімок взято з офіційного сайту Бундесверу.

[ + – ] Стрільба Mars II ракетами GLMRS

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що Німеччина планує передати Україні кілька установок РСЗВ Mars II. Перед цим США заявили, що передадуть українській армії РСЗВ M142 HIMARS.