Дайте більше зброї: Зеленський пояснив Заходу, як перевірити боєздатність армії РФ

Як тільки на полі бою буде паритет за кількістю озброєння, у Європі перестануть "безпідставно боятися" Росії, сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Влади європейських країн, які хочуть дізнатися про те, як воюють Збройні сили РФ в умовах, коли у її супротивника можна порівняти кількість озброєння, можуть зробити це, передавши Україні більше техніки. Про це у своєму телеграм-каналі написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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За словами представника ОП, у "деяких європейців" все ще залишаються сумніви у тому, як воює "друга армія світу", і тому розвіяти їх можна шляхом передачі Збройним силам України такої кількості артилерії та далекобійних ракетних систем залпового вогню, щоби на полі бою створився паритет за кількістю озброєнь.

"І ось як тільки відносного паритету по стволах/пострілах буде досягнуто, тоді всі у прямому ефірі зможуть оцінити, наскільки боєздатна Росія, як вона воює і чому "кількість — це зовсім не вміння, а чистий і безмежний примітивізм", — написав Подоляк.

Радник голови ОП додав, що об'єктивні дані про стан справ у російських військах після того, як Україні нададуть необхідне озброєння, буде отримано "за лічені дні". Також Подоляк припустив, що якщо це станеться, то представники військово-політичних еліт Європи більше не будуть "панічно та безпідставно боятися" Росії.

Нагадаємо, за даними американських журналістів, у Пентагоні розробили спеціальну програму, щоб навчити українських військових використанню реактивних систем залпового вогню HIMARS за кілька тижнів.

Тим часом, за даними ЗМІ, передача Німеччиною РСЗВ Mars II українським військам відкладається щонайменше до зими.