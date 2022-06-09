Вистчаить 3-4 тижнів: США навчать українців поводженню з РСЗВ HIMARS у прискореному темпі

Генерал армії США Марк Міллі запевнив, що розробити прискорену програму вирішили, оскільки у ЗСУ дуже хороші артилеристи, яких не треба вчити з нуля.

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Американські військові розробили план навчання взводу українських солдат поводження із сучасними реактивними системами залпового вогню. Це підвищує ймовірність того, що в Україну направлять більше американської зброї, пише The Washington Post.

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Реалізація плану залежить від результатів навчання першої групи українців, які мають продемонструвати свою майстерність, сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії Марк Міллі.

"Було б марно просто кинути цю зброю в бій. Ви повинні пройти навчання, щоб максимально ефективно використати зброю як високоточну систему", — сказав Міллі.

За його словами, термін навчання першої групи становитиме 3-4 тижні.

Хто ще навчає українців

У травні Білий дім схвалив передачу Україні чотирьох реактивних систем M142 широко відомих як HIMARS. Великобританія також заявила, що поставить українській армії три РСЗВ M270. За словами Міллі, британці також тренуватимуть по взводу українських солдатів, що дозволить ЗСУ посилити свою реактивну артилерію.

Міллі наголосив, що під час боїв на Донбасі росіяни продемонстрували перевагу над українською артилерією за кількістю озброєнь та дальністю стрільби. Тому українцям потрібні "деякі артилерійські системи більшої дальності".

Генерал нагадав, що раніше США відправили в Україну десятки гаубиць M777, які стріляють 155 мм снарядами на відстань до 40 км, і українські сили використали цю зброю "з великим успіхом".

За яких умов США готові збільшити поставки HIMARS

The Washington Post нагадує, що заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль 1 червня заявив, що Сполучені Штати можуть надати українцям додаткові HIMARS. Але спочатку американці хочуть отримати більше інформації про те, наскільки ці РСЗВ корисні у боях в Україні та як їх використовують ЗСУ.

За словами Міллі, як HIMARS, так і система M270, яку надають британці, потребують серйозного навчання. Проте військові США розробили для українських солдатів прискорену програму — частково тому, що їм не доводиться розпочинати з нуля.

"В українців дуже хороші артилеристи. Дуже хороші. Вони чудово володіють артилерією, — сказав Міллі. — Але вони використовували системи радянської епохи, а потім перейшли на інші західні системи".

Раніше у коментарі Фокусу військовий експерт Олег Жданов повідомив, що з військової бази США у Європі до України вже їдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них. Причому ця партія проходить поза межами програми ленд-лізу, згідно з якою поставки почнуться за кілька тижнів. На думку Жданова, якщо HIMARS за кілька днів опиняться в районі Сєвєродонецька, ситуація там різко зміниться на користь ЗСУ.