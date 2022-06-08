Американські РСЗВ можуть прибути в Луганську область за кілька днів, — військовий експерт

За словами Олега Жданова, якщо в Сєверодонецьк доставлять американські РСЗВ, ситуація кардинально зміниться на користь ЗСУ.

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Якщо українська сторона зацікавлена в тому, щоб утримати Сєвєродонецьк, то не можна розраховувати лише на стійкість піхоти, треба поповнити сили та засоби: танки, артилерію. Про це у коментарі Фокусу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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"Якщо в Сєвєродонецьку ми протримаємося ще тиждень, то прийде додаткова зброя, — зазначив Жданов. — З військової бази США в Європі вже їдуть в Україну реактивні системи залпового вогню HIMARS і боєприпаси до них. І це до початку реалізації програми ленд-лізу, згідно з якою поставки почнуться через кілька тижнів. Якщо HIMARS через кілька днів опиняться в районі Сєвєродонецька, то ситуація різко змінюватиметься на нашу користь. Зараз відомо, що США дають чотири", — сказав у коментарі Фокусу Олег Жданов, військовий експерт.

Ще три ракетні системи американського виробництва M270 MLRS обіцяє поставити Україні Великобританія.

"І тоді ми можемо зламати прогноз британської розвідки. Сєвєродонецьк можна утримувати за рахунок цих реактивних систем, використовуючи їхню дальність до 80 кілометрів. За допомогою цих систем ми почнемо громити постачання росіян. Тоді натиск російських військ може ослабнути, а в нас будуть додаткові сили, щоб утримувати місто", — уточнює військовий експерт.

Яка зараз ситуація у Сєвєродонецьку

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 8 червня повідомив, що найзапекліші бої зараз йдуть у Сєвєродонецьку. Українські військові не збираються "здавати" місто, проте можуть відійти на більш укріплені позиції через інтенсивні обстріли російських окупантів.

Наразі російським військам поставлено головне завдання — захопити Сєвєродонецьк і перерізати трасу "Лисичанськ-Бахмут". Окупанти кинули всі резерви — і техніку, і людей, — щоб захопити обласний центр та "дорогу життя" до 10 червня.