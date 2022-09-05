Великобританія суттєво розширює програму навчання бійців ЗСУ: що зміниться

Програма стане на два тижні довшою, за цей час бійці освоять додаткові навички. Наприклад, ведення окопної чи міської війни.

Великобританія розширює програму підготовки українських військових із 3 тижнів до 5. Про це повідомляє Sky News.

Виданню стало відомо про рішення Британії суттєво розширити навчальну програму для перетворення цивільних на солдатів для боротьби з російськими військами. Базовий бойовий курс тепер триватиме 5 тижнів замість 3, що дозволяє проводити навчання далеко від загроз ракетних ударів ЗС РФ. Наголошується, що на українських полігонах існує загроза потрапити під удар під час навчання.

Розширення курсу підготовки дозволить отримати більш сучасну програму підготовки. Військові отримають навички ведення міської та окопної війни, операції на транспортних засобах та навчання на полі бою. У тритижневий курс входить: поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, патрулювання та робота у групах.

Наразі британські інструктори навчили близько 4700 військових на базах у всій Англії. Британці продовжуватимуть навчання доти, доки Україна потребує нових військ для боротьби з російським вторгненням. Нині базовий курс проводять інструктори з ще восьми країн, включаючи Нову Зеландію, Швецію та Нідерланди. Міністр оборони Великобританії Бен Воллес наголошує, що це є демонстрацією рішучості підтримувати ЗСУ.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм захистити свої домівки від цього незаконного і неспровокованого російського вторгнення, і продовжуватимемо робити це стільки, скільки потрібно. Ми підтримуємо Україну", — заявив Воллес.

Нагадаємо, бійці ЗСУ завершують навчання з кіпрськими безпілотниками Poseidon.

31 серпня в Естонії заявили про готовність навчати українських солдатів. Цей процес має йти паралельно до постачання зброї Україні.