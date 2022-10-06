Майже всі країни НАТО та ЄС вже навчають бійців ЗСУ, — Міноборони України

Західні інструктори навчають українських бійців тактичній медицині, веденню снайперського вогню, розмінуванню та іншим основам військової справи, заявив міністр Олексій Резніков.

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До навчання українських бійців в умовах повномасштабної війни проти РФ вже приєдналися майже всі держави Євросоюзу та НАТО і навіть ті країни, які поки що не входять до військового блоку, такі як Фінляндія та Швеція. Про це під час конференції Forbes у четвер, 6 жовтня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише видання.

Резніков зазначив, що лише програма навчання від Великобританії передбачає тренування 30 тисяч українських військових, зараз закінчується перший етап підготовки 10 тисяч бійців. Програма включає навчання тактичної медицини та бойову підготовку. При цьому з Британії українські військовослужбовці повернуться екіпірованими — із шоломами, бронежилетами та аптечками.

Загалом навчати українських військових погодились Норвегія, Данія, Фінляндія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Чехія, Німеччина, Франція.

"Тобто Україні з навчанням армії допомагає практично весь блок країн НАТО та ЄС, і навіть ті країни, які поки що не входять до Альянсу", — сказав Резніков.

Міністр додав, що Естонія навчає українських військових розмінуванню, снайперській підготовці, медичній допомозі. Канада тим часом направила своїх інструкторів до Британії, щоб вони там займалися з бійцями на полігонах, а у Франції та Німеччині проводиться навчання на артилерійських системах. Також є спеціальні програми для сил спеціальних операцій (ССО), зазначив Резніков.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністр оборони повідомив, що хоч Збройні сили України ще не отримали західні засоби протиповітряної оборони IRIS-T та NASAMS, проте військові вже навчаються їх застосовувати.

Також ми писали про те, як саме Великобританія розширила програму навчання українських бійців.