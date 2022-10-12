Исторический Рамштайн: Ермак назвал главную цель Украины на встрече в Брюсселе

Украинская делегация будет добиваться поставок новых систем ПВО для того, чтоб закрыть небо над Украиной. Такую первоочередную задачу поставил лично президент нашей страны Владимир Зеленский.

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На встрече контактной группы в формате Рамштайн, которая проходит в среду, 12 октября, в Брюсселе, Украина будет добиваться усиления системы ПВО. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем официальном канале в Телеграм.

"Очередной "Рамштайн". Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии нашего неба", – написал Ермак.

По словам главы ОП, тема современных систем ПВО для Украины уже поднималась во время последних встреч с советником Президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Ермак подчеркнул, что лично президент Украины Владимир Зеленский поставил четкую задачу: сделать все, чтобы закрыть небо. В свою очередь министр обороны Украину также подтвердил, что вопрос новых систем ПВО для Украины будет обсуждаться на встрече в формате Рамштайн-6 в первую очередь.

"Лично я буду доволен только тогда, когда мы получим гораздо больше современных систем ПВО", – резюмировал Ермак.

Напомним, 12 октября в Брюсселе началось заседание Рамштайн-6. Глава Пентагона Ллойд Остин особо отметил, что украинским военным за последние несколько недель удалось изменить динамику войны с Россией.

Ранее мы также писали о том, что могут выделить Украине в Рамштайне. На повестке дня пятой по счету встречи в формате "Рамштайн", утверждают эксперты, будут истребители, танки, ракеты ATACMS для HIMARS. Также будет решаться организационный вопрос касательно американского ленд-лиза.