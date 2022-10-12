Історичний "Рамштайн": Єрмак назвав головну мету України на зустрічі в Брюсселі

Українська делегація добиватиметься постачання нових систем ППО для того, щоб закрити небо над Україною. Таке першочергове завдання поставив особисто президент України Володимир Зеленський.

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На зустрічі контактної групи у форматі "Рамштайн", яка проходить у середу, 12 жовтня, у Брюсселі, Україна добиватиметься посилення системи ППО. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму офіційному каналі в телеграмі.

"Черговий "Рамштайн". Для нас він історичний, тому що ухвалюються рішення про закриття нашого неба", — написав Єрмак.

За словами голови ОП, тема сучасних систем ППО для України вже порушувалася під час останніх зустрічей із радником Президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Єрмак наголосив, що особисто президент України Володимир Зеленський поставив чітке завдання: зробити все, щоби закрити небо. Зі свого боку, міністр оборони України також підтвердив, що питання нових систем ППО для України обговорюватиметься на зустрічі у форматі "Рамштайн-6" насамперед.

"Особисто я буду задоволений лише тоді, коли ми отримаємо набагато більше сучасних систем ППО", — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, 12 жовтня в Брюсселі розпочалося засідання "Рамштайн-6". Глава Пентагону Ллойд Остін особливо зазначив, що українським військовим за останні кілька тижнів вдалося змінити динаміку війни з Росією.

Раніше ми також писали про те, що можуть виділити Україні в "Рамштайні". На порядку денному п'ятої за рахунком зустрічі у форматі "Рамштайн", стверджують експерти, будуть винищувачі, танки, ракети ATACMS для HIMARS. Також вирішуватиметься організаційне питання щодо американського ленд-лізу.