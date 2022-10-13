Евросоюз увеличит военную помощь Украине до €3 млрд, – Боррель

Также представитель ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 17 октября, обсудит вопрос об учреждении военной тренировочной миссии для поддержки украинской армии.

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Уже на следующей неделе Украина получит от ЕС новый транш помощи в размере более трех миллиардов евро. Об этом заявил представитель ЕС Жозеп Боррель 13 октября в Брюсселе.

"Эта сумма достигнет более 3 млрд евро за счет ресурсов Европейского фонда мира", – сказал он, комментируя новый транш для Украины.

По его словам, это будет финансовая и материальная помощь для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, главный европейский дипломат заявил о том, что уже в понедельник, 17 октября, в Люксембурге поднимет вопрос об учреждении военной тренировочной миссии для поддержки украинской армии.

"Мы должны оставаться решительными в оказании поддержки для Украины настолько, сколько необходимо, и так долго, как это будет необходимо", – подчеркнул Боррель.

Ранее Фокус писал о том, что Украина получит новый пакет помощи от США. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что выделенные 457 млн долларов пойдут на обеспечение безопасности мирных украинцев во время войны с РФ.

В начале сентября стало известно, что Штаты выделили Украине 675 млн долларов военной помощи и 2,2 млрд долларов долгосрочных инвестиций в оборону Украины и 18 соседних стран. Тогда Блинкен заверил, что Вооруженные силы Украины получат дополнительное оружие из запасов Пентагона.

Также мы информировали своих читателей о том, что МВФ готов выделить Украине дополнительные $1,3 миллиарда. Новое финансирование от МВФ — антикризисная помощь странам, которые страдают от существенного дефицита платежного баланса, вызванного глобальным продовольственным кризисом.