Почти договорились: МВФ готов выделить Украине дополнительные $1,3 миллиарда

Новое финансирование от МВФ — антикризисная помощь странам, которые страдают от существенного дефицита платежного баланса, вызванного глобальным продовольственным кризисом.

Related video

Украина планирует привлечь 1,3 млрд долларов в рамках расширенной программы экстренного финансирования, от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Сообщается, что Совет исполнительных директоров МВФ 30 сентября согласился расширить инструменты антикризисного финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI) для Украины.

Программа предусматривает дополнительную антикризисную помощь странам, которые страдают от существенного дефицита платежного баланса, вызванного глобальным продовольственным кризисом. По информации НБУ, Украина уже договаривается с МВФ, чтобы получить 1,3 млрд долларов помощи.

"После одобрения Советом исполнительных директоров МВФ эти средства могут поступить уже в октябре", — отметили в Нацбанке.

Напомним, председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко в июле заявил, что Киев рассчитывает получить от МВФ в этом году около 20 млрд долларов кредитных средств.

В апреле президент Украины заявлял, что государство на фоне продолжающейся полномасштабной войны против России нуждается в 7 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно.