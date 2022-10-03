Майже домовилися: МВФ готовий виділити Україні додаткові $1,3 мільярди

Нове фінансування від МВФ — антикризова допомога країнам, які страждають на суттєвий дефіцит платіжного балансу, викликаний глобальною продовольчою кризою.

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Україна планує залучити 1,3 млрд доларів у межах розширеної програми екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

Повідомляється, що Рада виконавчих директорів МВФ 30 вересня погодилася розширити інструменти антикризового фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI) для України.

Програма передбачає додаткову антикризову допомогу країнам, які страждають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, спричиненого глобальною продовольчою кризою. За інформацією НБУ, Україна вже домовляється з МВФ, щоб отримати 1,3 млрд доларів допомоги.

"Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні", — зазначили у Нацбанку.

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко в липні заявив, що Київ розраховує отримати від МВФ цьогоріч приблизно 20 млрд доларів кредитних коштів.

У квітні президент України заявляв, що держава на тлі повномасштабної війни проти Росії, що триває, потребує 7 млрд доларів фінансової допомоги щомісяця.