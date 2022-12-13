Для быстрого реагирования: в США испытали новую гиперзвуковую ракету

Скорость AGM-183A ARRW превышает скорость звука более чем в пять раз. Разработка ракеты велась компанией Lockheed Martin на протяжении пяти лет.

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Военно-воздушные силы США провели первое рабочее испытание новой гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Ее создали для быстрого реагирования с запуском с воздушных носителей. Об этом сообщает пресс-служба ВВС США.

Как отмечается, испытания ракеты по принципу All-Up-Round прошли 9 декабря у побережья Южной Калифорнии. Пуск ракеты проводился бомбардировщиком B-52H Stratofortress.

"Это испытание стало первым запуском полноценного боевого прототипа ракеты", — говорит пресс-служба ВВС.

Перед запуском также проводились испытания двигателей ракеты.

Разработка AGM-183A ARRW велась на протяжении пяти лет.

После отделения от самолета ракета достигла гиперзвуковой скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука, завершила траекторию полета и взорвалась в районе аэродрома. Таким образом все цели испытания были достигнуты.

"Я безмерно горжусь упорством и самоотверженностью, которые продемонстрировала эта команда, чтобы предоставить жизненно важные возможности нашему боевому истребителю", — прокомментировал испытания генерал Джейсон Бартоломеи.

Ракета AGM-183A ARRW разработана компанией Lockheed Martin специально для ВВС США. Ее создавали как малогабаритную систему воздушного базирования с дальностью полета примерно на 925 км.

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