"Треба переглянути відносини": у РФ говорять про загрозу для Криму з боку Туреччини (відео)

Російський політолог, колишній депутат Держдуми Семен Багдасаров у програмі Соловйова заявив, що Туреччина провела випробування ракети "Тайфун" і запустила її в бік Синопа, звідки до Севастополя всього 300 км.

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Російський політолог та історик, колишній депутат Держдуми Семен Багдасаров вважає, що Росія має переглянути свої відносини з Туреччиною, з боку якої нібито виходить загроза. Про це він заявив в ефірі пропагандистської передачі "Вечір із Володимиром Соловйовим", що виходить на телеканалі "Росія-1".

"Це найнебезпечніша тенденція. Нам треба подивитися інакше на співдружність із Туреччиною. Я багато разів говорив [про це]", — зокрема, сказав Багдасаров.

18 жовтня у Туреччині провели випробування ракети Tayfun ("Тайфун"). Вона успішно вразила ціль на відстані 561 км за 458 секунд. Як уточнюється, ракету випустили із району міста Різе на військовий об'єкт біля Синопа у північній частині країни.

"Як ви думаєте, в яку сторону вона [ракета] полетіла? Вона полетіла не в бік Егейського моря, не в бік Середземного моря і не на внутрішніх територіях Туреччини. Вона полетіла в Ризі, що розташований поряд із Синопом", — прокоментував Багдасаров.

Водночас він наголосив, що відстань від Синопа до Севастополя — 300 км.

Російський політолог не вперше говорить про ймовірну загрозу для Росії з боку Туреччини.

"Та які партнерські відносини? Згадайте, скільки у нас було конфліктів з Туреччиною. Історичні війни. У новітній історії у нас конфлікт через Сирію. Турки окупують значну частину Північної Сирії, житниці країни, долини Євфрату", — говорив він в інтерв'ю 2 липня.

За його словами, Анкара та президент Реджеп Тайіп Ердоган зокрема будують власні плани на окупований Росією Кримський півострів. І з цієї причини країні-агресорові нібито треба остерігатися Туреччини.

Нагадаємо, в Анкарі визнали неможливість найближчої зустрічі Зеленського та Путіна. Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин зазначив, що запрошення Ердогана зустрітися лідерам двох країн ще залишається чинним, проте така зустріч неможлива після анексії українських територій.