В Анкарі визнали неможливість найближчої зустрічі Зеленського та Путіна

Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин зазначив, що запрошення Ердогана зустрітися лідерам двох країн ще залишається чинним, проте така зустріч неможлива після анексії українських територій.

Related video

Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що на сьогодні немає передумов для зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це 18 жовтня повідомив телеканал A Haber.

Водночас Калин зазначив, що запрошення турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана залишається чинним.

"Після рішення про анексію Путін прихильно ставиться до зустрічі, але українська сторона справедливо каже, що ми не зустрінемося до закінчення анексії. Наголошую, що рішення буде знайдено в межах територіальної цілісності України", — наголосив політик.

Калим також додав, що Туреччина — єдина країна, яка докладає зусиль, щоб припинити війну. Інші політики вважають, що необхідно зламати військову міць Москви, що тільки затягне воєнні дії в Україні, переконані в Анкарі.

"Є такий підхід: давайте зламаємо Росії руки та крила і послабимо її міць. Це лише продовжить війну", — коментує Калим.

Нагадаємо, президент Туреччини Ердоган 26 вересня заявив, що Анкара вважає своєю метою організувати у швидкі терміни зустріч лідерів України та Росії. Водночас глава МЗС Туреччини зазначив, що війну в Україні слід зупинити, уклавши справедливий мир насамперед для Києва.

Однак український президент Володимир Зеленський переговори з Путіним вести не збирається, оскільки вважає його неадекватною людиною та терористом за своєю суттю.

"Ми реально маємо справу з не зовсім адекватними людьми і домовлятися з неадекватними людьми складно", — сказав Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав оточення Путіна "цуценятами", які погрожують ядерною війною. Глава держави зазначив, що ядерні погрози з Кремля звучать після того, як там "вип'ють по 50 грамів".

Виступаючи перед делегатами ПАРЄ 13 жовтня Зеленський заявив, що дипломатичні відносини з Росією за нинішніх умов неможливі. За словами українського президента, жодної дипломатії з країною, яка вбиває і захоплює чужі території, бути не може.