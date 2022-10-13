"Вип'ють і погрожують ядерною війною": Зеленський назвав оточення Путіна "щенками" (відео)

За словами українського лідера, якщо Москва зіткнеться із сильною позицією Заходу, то не застосовуватиме зброю масового ураження. Європа досі боїться Росії та їх реакції, вважає президент.

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Президент України Володимир Зеленський назвав оточення Володимира Путіна "щенками", які "вип'ють по 50 грам і погрожують ядерною війною". Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

"Оточення [Путіна], його щенки — вони ж навіть не собаки — вони просто щенки. Кожен із них вип'є по 50 грам горілки і кричить: "Ми завтра застосуємо ядерну зброю!" Це що таке взагалі?" — висловився український лідер у відповідь на запитання журналістки про ядерний шантаж Росії.

Він також зазначив, що Україна не має наміру розпочинати переговори з терористами.

"У вас [росіян] на чолі людина, яка говорить про застосування ядерної зброї. Ми не можемо з нею розмовляти. І ми ізолюємося від вас, тому що не хочемо мати справи з терористами", — прокоментував Зеленський.

Як вважає український президент, Москва не застосовуватиме ядерну зброю, якщо зіткнеться із сильною позицією Заходу.

За його словами, європейські країни досі бояться Росії та їх реакції.

"Європа ще трохи живе ось цим відчуттям страху: А що росіяни? А що відповість Путін? А що буде потім, якщо не буде Путіна?" — додав Зеленський.

Але всі погрози з боку Москви та спроба ядерного шантажу пов'язані з тим, що Захід дозволив Росії перехопити ініціативу.

"Європа кланялася [Росії]. А не можна! Треба дивитися очі в очі. Я не кажу, що росіяни повинні кланятися. Усі країни мають бути рівними і дивитися одна одній у вічі", –– наголосив глава України.

Наразі завдання Європи — перехопити ініціативу в Російської Федерації, зазначає президент.

[ + – ] Інтерв'ю Володимира Зеленського німецькому телеканалу

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія планує здійснити удар по своїй газотранспортній системі, щоб звинуватити в цьому Україну та знищити українську ГТС. Мета Москви — припинити постачання газу в Європу через нашу країну.