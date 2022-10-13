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Военный Фокус Российско-украинская война

"Выпьют и угрожают ядерной войной": Зеленский назвал окружение Путина "щенками" (видео)

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Зеленский считает, что Европа "кланялась" России, но теперь должна перехватить инициативу

По словам украинского лидера, если Москва столкнется с сильной позицией Запада, то не станет применять оружие массового поражения. Европа до сих пор боится России и их реакции, считает президент.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал окружение Владимира Путина "щенками", которые "выпьют по 50 грамм и угрожают ядерной войной". Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"Окружение [Путина], его щенки –– они же даже не собаки –– они просто щенки. Каждый из них выпьет по 50 грамм водки и кричит: "Мы завтра применим ядерное оружие!" Это что такое вообще?" –– высказался украинский лидер в ответ на вопрос журналистки о ядерном шантаже России.

Он также отметил, что Украина не намерена вступать в переговоры с террористами.

"У вас [россиян] во главе человек, который говорит о применении ядерного оружия. Мы не можем с ним разговаривать. И мы изолируемся от вас, потому что не хотим иметь дела с террористами", –– прокомментировал Зеленский.

Как считает украинский президент, Москва не станет применять ядерное оружие, если столкнется с сильной позицией Запада.

По его словам, европейский страны до сих пор боятся России и их реакции.

"Европа еще немножко живет вот этим ощущением страха: А что русские? А что ответит Путин? А что будет потом, если не будет Путина?" –– добавил Зеленский.

Но все угрозы со стороны Москвы и попытка ядерного шантажа связаны с тем, что Запад позволил России перехватить инициативу.

"Европа кланялась [России]. А нельзя! Надо смотреть глаза в глаза. Я не говорю, что русские должны кланяться. Все страны должны быть равными и смотреть друг другу в глаза", –– подчеркнул глава Украины.

В настоящее время задача Европы –– перехватить инициативу у Российской Федерации, отмечает президент.

Интервью Владимира Зеленского немецкому телеканалу.

Напомним, президент Владимир Зеленский также заявил, что Россия планирует совершить удар по своей газотранспортной системе, чтобы обвинить в этом Украину и уничтожить украинскую ГТС. Цель Москвы — прекратить поставки газа в Европу через нашу страну.