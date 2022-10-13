Россия планирует нанести удар по украинской газотранспортной системе, — Зеленский (видео)

Президент заявил, что РФ совершит теракт на своей территории и обвинит в этом Киев. Цель Москвы — прекратить поставки газа в Европу через Украину.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует совершить удар по своей газотранспортной системе, чтобы обвинить в этом Украину и уничтожить украинскую ГТС. Цель Москвы — прекратить поставки газа в Европу через нашу страну. Об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten.

Он заявил, что именно Россия совершила диверсию на трубопроводе "Северный поток".

"Они (Россия — ред.) взорвали "Северный поток-1", дальше они произведут удары по газотранспортной системе Украине. Чтобы их не обвинили, они сделают теракт у себя на территории", — отметил Зеленский.

Президент уверен, что после этого лидер Кремля Владимир Путин заявит Европе, что поставлять газ можно только с помощью "Северного потока-2" и потребует от Германии пролоббировать снятие санкций с Москвы.

"Потом скажут Европе: смотрите, нет другой возможности поставлять газ кроме как срочно запустить "Северный поток-2". Который вы, немцы, не запускаете. Вы должны лоббировать снятие санкций, потому что Европа останется без газа из-за Украины, скажет Путин", — добавил Владимир Зеленский.

[ + – ] Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит провокации

Напомним, 10 октября Владимир Путин обвинил Украину в попытках подрыва международного газопровода "Турецкий поток". Президент России также заявил, что украинские спецслужбы взорвали Крымский мост и совершили 3 теракта на Курской АЭС.

12 октября российский лидер сказал, что поставки газа в Европу могут осуществляться по уцелевшей ветки "Северного потока-2". Он добавил, что Россия может создать в Турции крупнейший газовый хаб и в дальнейшем нарастить поставки газа через Черное море.