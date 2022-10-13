Росія планує завдати удару по українській газотранспортній системі, — Зеленський (відео)

Президент заявив, що РФ здійснить теракт на своїй території та звинуватить у цьому Київ. Мета Москви — припинити постачання газу до Європи через Україну.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує зробити удар по своїй газотранспортній системі, щоб звинуватити в цьому Україну та знищити українську ГТС. Мета Москви — припинити постачання газу до Європи через нашу країну. Про це глава держави сказав в інтерв'ю німецькому виданню ZDFheute Nachrichten.

Він заявив, що саме Росія здійснила диверсію на трубопроводі "Північний потік".

"Вони (Росія — ред.) підірвали "Північний потік-1", далі вони зроблять удари по газотранспортній системі України. Щоб їх не звинуватили, вони зроблять теракт у себе на території", — зазначив Зеленський.

Президент упевнений, що після цього лідер Кремля Володимир Путін заявить Європі, що постачати газ можна лише за допомогою "Північного потоку-2" і вимагатиме від Німеччини пролобіювати зняття санкцій із Москви.

"Потім скажуть Європі: дивіться, немає іншої можливості постачати газ, окрім як терміново запустити "Північний потік-2". Який ви, німці, не запускаєте. Ви повинні лобіювати зняття санкцій, бо Європа залишиться без газу через Україну, скаже Путін ", — додав Володимир Зеленський.

[ + – ] Володимир Зеленський попередив, що Росія готує провокації

Нагадаємо, 10 жовтня Володимир Путін звинуватив Україну у спробах підриву міжнародного газопроводу "Турецький потік". Президент Росії також заявив, що українські спецслужби підірвали Кримський міст і вчинили 3 теракти на Курській АЕС.

12 жовтня російський лідер сказав, що постачання газу до Європи можуть здійснюватися по вцілілій гілки "Північного потоку-2". Він додав, що Росія може створити у Туреччині найбільший газовий хаб і надалі збільшити постачання газу через Чорне море.