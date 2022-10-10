Ракетні удари по Україні: Путін звинуватив Київ у тероризмі та пригрозив "жорсткими відповідями"

Російський диктатор заявив, що українські спецслужби нібито підірвали Кримський міст, скоїли 3 теракти на Курській АЕС і намагалися підірвати міжнародний газопровід "Турецький потік".

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Президент Росії Володимир Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки й обговорив підрив Кримського мосту. Глава Кремля звинуватив у цьому Україну та заявив, що Київ "давно використовує терористичні методи". Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Крім того, Володимир Путін стверджує, що Служба безпеки України нібито вже здійснила 3 теракти щодо Курської атомної електростанції.

"Спецслужби України здійснили вже три терористичні акти щодо Курської АЕС, неодноразово підриваючи лінії високої напруги електростанції. У результаті третього такого теракту було пошкоджено три такі лінії", — сказав він.

Також російський диктатор звинуватив Україну в спробах підірвати міжнародний газопровід у Чорному морі "Турецький потік" і заявив, що Київ "поставив себе на одну дошку з найодіознішими терористичними угрупованнями".

Масовані ракетні удари по території України

Російський лідер також прокоментував масований ракетний обстріл міст України вранці 10 жовтня. Він заявив, що залишати без відповіді "злочини Київського режиму неможливо". Тому на пропозицію Міноборони Росії було завдано масованого удару "високоточною зброєю великої дальності по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України".

Путін також пригрозив "жорсткими відповідями" в разі продовження спроб вчинення терактів на території Росії.

"У разі продовження спроб проведення на нашій території терактів відповіді з боку РФ будуть жорсткими та за масштабами відповідатимуть рівню загроз, що створюються для РФ. Ні в кого не повинно бути в цьому жодних сумнівів", — заявив він.

Нагадаємо, 10 жовтня в Кремлі заявили, що ракетних ударів по містах України завдавали як частину "спеціальної військової операції". Напередодні телеведучий Володимир Соловйов заявив, що у Києві, Львові й інших містах України не повинно залишитися адміністративних кварталів.

У повітряному командуванні ЗСУ розповіли, що вранці 10 жовтня Росія випустила понад 80 ракет, 45 із них були збиті. Крім того, ППО знищили 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

9 жовтня Володимир Путін звинуватив українські спецслужби в підриві Кримського мосту. Російський диктатор назвав диверсію терактом, який спрямований на руйнування критично важливої інфраструктури.