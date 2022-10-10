Удари по Києву — частина спеціальної операції, — Кремль

За словами Дмитра Пєскова, речника президента РФ, масовані обстріли відбуваються в межах "спецоперації". Напередодні телеведучий Володимир Соловйов заявив, що в Києві, у Львові й інших містах України не повинно залишитися адміністративних кварталів.

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Удари по українських містах завдавалися як частина "спеціальної військової операції", заявив у понеділок, 10 жовтня, речник Кремля Дмитро Пєсков, його слова наводить видання "Новая Газета. Европа".

"Усе це відбувається в межах спеціальної військової операції, — прокоментував Пєсков повідомлення про ракетні удари в інтерв'ю російським ЗМІ. Він також додав, що найближчим часом будуть роз'яснення пресслужби Міноборони РФ.

Російські війська атакують енергетичну інфраструктуру України

Перебої з електрикою спостерігаються у багатьох містах України, зокрема у Львівській області, а також у Харкові, Полтаві, Житомирі тощо.

За словами Михайла Козицького, голови Львівської ОВА, на території області зберігається загроза нових ударів.

Нагадаємо, що, за словами західного експерта, російські війська атакували міста України в годину пік, коли вулиці були переповнені громадянами. Експерт з питань безпеки Джиммі Раштон, який перебуває у Києві, вважає, що Захід не передав українському уряду потрібних систем для захисту від російського терору. Саме тому в понеділок, 10 жовтня, загинуло багато українських громадян.

Раніше Фокус повідомляв, що російський пропагандист Володимир Соловйов вимагав, щоб у Києві та Львові не залишилося адміністративних кварталів. Він дав пораду російським військам бити по мостах, греблях, залізницях, електростанціях та іншій українській інфраструктурі.