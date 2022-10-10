Росія атакувала міста України в годину пік, коли вулиці були переповнені, — західний експерт

За словами журналіста Джиммі Раштона, Захід не надав українському уряду потрібних засобів ППО для захисту від російського терору.

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Джиммі Раштон, незалежний журналіст, який висвітлює питання зовнішньої політики та безпеки, котрий перебував у Києві під час ракетних атак у понеділок, 10 жовтня, заявив, що Росія навмисно обрала той час для атак, коли вулиці українських міст були переповнені. Про це Раштон написав у Twitter.

Свій допис автор доповнив фото поранених жителів української столиці.

[ + – ] Поранені в Києві під час масованого обстрілу

Аналітик також вважає, що західні країни не надали Україні достатніх засобів захисту від російських ракет.

"Багато українських громадян загинули сьогодні вранці тому, що Захід не надав українському уряду необхідних засобів захисту від російського терору", — зазначив Раштон.

У вибухах у Слов'янську загинули батьки 12-річної дівчинки, котра дивом вижила

Від вибухів російських ракет у понеділок, 10 жовтня, серед іншого, постраждав і Слов'янськ Донецької області. Вранці в місті було чути гучні звуки ударів, через які в будинках повилітали шибки.

"На вулицях лежали повалені дерева, будинки були зруйновані. Загинули багато людей, зокрема й батьки 12-річної дівчинки. Поняття не маю, як їй вдалося вибратися звідти, зараз вона в лікарні із серйозними травмами", — повідомила кореспондентка Sky News Алекс Кроуфорд, за словами якої російський снаряд впав за 200 метрів від журналістів.

Нагадаємо, що представники Київської ОВА не заперечують можливі перебої з водою та електрикою. Російські війська завдали ударів по трьох районах Київської області, внаслідок чого постраждали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війська РФ випустили по Україні 75 ракет. Наші ППО збили 41.