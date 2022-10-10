Россия атаковала города Украины в час-пик, когда улицы были переполнены, — западный эксперт

По словам журналиста Джимми Раштона, Запад не предоставил украинскому правительству нужных средств ПВО для защиты от российского террора.

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Джимми Раштон, независимый журналист, освещающий вопросы внешней политики и безопасности, который находился в Киеве во время ракетных атак в понедельник, 10 октября, заявил, что Россия намеренно выбрала то время для атак, когда улицы украинских городов были переполнены. Об этом Раштон написал в Twitter.

Свой пост автор дополнил фотографией раненных жителей украинской столицы.

[ + – ] Раненые в Киеве во время массированного обстрела.

Аналитик также считает, что западные страны не предоставили Украине достаточных средств защиты от российских ракет.

"Многие украинские граждане погибли сегодня утром потому, что Запад не предоставил украинскому правительству требуемых средств защиты от российского террора", — отметил Раштон.

Во взрывах в Славянске погибли родители чудом выжившей 12-летней девочки

От взрывов российских ракет в понедельник, 10 октября, среди прочего, пострадал и Славянск Донецкой области. В утренние часы в городе были слышны громкие звуки ударов, из-за которых в домах вылетали стекла.

"На улицах лежали поваленные деревья, дома были разрушены. Погибли многие, в том числе и родители 12-летней девочки. Понятия не имею, как ей удалось выбраться оттуда, сейчас она в больнице с серьезными травмами", — сообщила корреспондент Sky News Алекс Кроуфорд, по словам которой российский снаряд упал в 200 метрах от журналистов.

Напомним, что представители Киевской ОВА не исключают возможных перебоев с водой и электричеством. Российские войска нанесли удары по трем районам Киевской области, в результате пострадали объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, войска РФ выпустили по Украине 75 ракет. Наши ПВО сбили 41.