Удары по Киеву — часть "специальной операции", — Кремль

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, массированные обстрелы происходят в рамках "спецоперации". Накануне телеведущий Владимир Соловьев, заявил, что в Киеве, во Львове и других городах Украины не должно остаться административных кварталов.

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Удары по украинским городам наносились как часть "специальной военной операции", заявил в понедельник, 10 октября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит издание "Новая Газета. Европа".

"Все это происходит в рамках специальной военной операции, — прокомментировал Песков сообщения о ракетных ударах в интервью российским СМИ. Он также добавил, что в ближайшее время последуют разъяснения пресс-службы Минобороны РФ.

Российские войска атакуют энергетическую инфраструктуру Украины

Перебои с электричеством наблюдаются во многих городах Украины, в частности, во Львовской области, а также в Харькове, Полтаве, Житомире и др.

По словам Михаила Козицкого, главы Львовской ОВА, на территории области сохраняется угроза новых ударов.

Напомним, что, по словам западного эксперта, российские войска атаковали города Украины в час-пик, когда улицы были переполнены гражданами. Эксперт по вопросам безопасности Джимми Раштон, который находится в Киеве, считает, что Запад не передал украинскому правительству нужных систем для защиты от российского террора. Именно поэтому в понедельник, 10 октября, погибло много украинских граждан.

Ранее Фокус сообщал, что российский пропагандист Владимир Соловьев требовал, чтобы в Киеве и во Львове не осталось административных кварталов. Он дал совет российским войскам бить по мостам, плотинам, ж/дорогам, электростанциям и прочей украинской инфраструктуре.