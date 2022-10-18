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Воєнний фокус

У Туреччині провели перші успішні випробування балістичної ракети Tayfun

балістична ракета tayfun
Tayfun – це перша турецька балістична ракета малого радіусу дії

Політ ракети зайняв 458 секунд на дистанцію 561 км. Це перша балістична ракета малої дальності, розроблена в Туреччині.

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У Туреччині здійснили пуски балістичної ракети Tayfun, яку розробили компанія Roketsan. Про це повідомляє DAHA.

В акваторію Синопа було запущено балістичну ракету Tayfun пострілом з аеропорту Різе-Артвін. Випробування завершилися успішно, ракета уразила ціль на дистанції 561 км. На це в ракети пішло 458 секунд.

Розробку називають першою балістичною ракетою малої дальності турецької розробки. За структурою ракета схожа на BORA — інша балістична ракета Roketsan.

тест балістичної ракети Fullscreen
Пускова установка для Tayfun

Базується установка на колісному шасі. Наразі докладніших даних про балістичну ракету Tayfun немає. На сайті Roketsan немає навіть згадок про неї.

Нагадаємо, у США випробували більш далекобійну версію ракети GMLRS. Її дальність стрільби збільшиться з 84 до 150 км.

Раніше в Туреччині представили новий підводний човен Milden, який оснащуватимуть торпедами AKYA.

У жовтні 2021 року повідомлялося про плани ВМС Туреччини використати торпеду AKYA калібром 533 мм.