У Туреччині провели перші успішні випробування балістичної ракети Tayfun

Політ ракети зайняв 458 секунд на дистанцію 561 км. Це перша балістична ракета малої дальності, розроблена в Туреччині.

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У Туреччині здійснили пуски балістичної ракети Tayfun, яку розробили компанія Roketsan. Про це повідомляє DAHA.

В акваторію Синопа було запущено балістичну ракету Tayfun пострілом з аеропорту Різе-Артвін. Випробування завершилися успішно, ракета уразила ціль на дистанції 561 км. На це в ракети пішло 458 секунд.

Розробку називають першою балістичною ракетою малої дальності турецької розробки. За структурою ракета схожа на BORA — інша балістична ракета Roketsan.

[ + – ] Пускова установка для Tayfun

Базується установка на колісному шасі. Наразі докладніших даних про балістичну ракету Tayfun немає. На сайті Roketsan немає навіть згадок про неї.

Нагадаємо, у США випробували більш далекобійну версію ракети GMLRS. Її дальність стрільби збільшиться з 84 до 150 км.

Раніше в Туреччині представили новий підводний човен Milden, який оснащуватимуть торпедами AKYA.

У жовтні 2021 року повідомлялося про плани ВМС Туреччини використати торпеду AKYA калібром 533 мм.