У Туреччині представили новий підводний човен Milden (фото)

Субмарини оснащуватимуться найновішими зразками турецьких ракет — торпедами AKYA, протикорабельними ракетами Atmaca та стратегічними ракетами Gezgin.

Туреччина планує стати одним із головних гравців на Чорному морі. Підводні човни стануть основною частиною військово-морської міці армії, що росте. Про це повідомляє Naval News.

Нині на турецьких верфях готуються будувати підводні човни MILDEN, вони будуть здібнішими та більшими, ніж німецькі підводні човни. Була розкрита модель субмарини на верфі Гольчуг. Починаючи з 2025 року, верф будуватиме 6 субмарин MILDEN.

Підводний човен матиме водотоннажність 2700 тонн і довжину 80 метрів.

[ + – ] Підводний човен MILDEN

Основні особливості субмарини полягатимуть у збільшенні кількості озброєння. За словами військового експерта та ветерана турецького флоту Тайфуна Озберка, нові субмарини зможуть стріляти різними ракетами. Зокрема, стратегічними ракетами Gezgin — аналогом американського "Томагавка" або російського "Калібра".

Не виключено, що MILDEN застосовуватиме й торпеду AKYA, роботи над якою ще ведуться. Їх точно буде більше ніж 16 одиниць на борту. Також Озберк не відкидає використання протикорабельної крилатої ракети Atmaca. Її розробили задля заміни американських Harpoon.

Імовірно, субмарини оснащуватимуться турецькими гідролокаторами та системою управління боєм. Однак технологія перебування під водою AIP буде імпортована.

У результаті MILDEN підводні човни можуть вивести турецьке суднобудування на новий рівень так само, як і флот Туреччини.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року повідомлялося про плани ВМС Туреччини використати торпеду AKYA калібром 533 мм.

Раніше показали ракетний комплекс Atmaca з 900-кг ракетою.