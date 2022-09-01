В Турции представили новую подводную лодку Milden (фото)

Субмарины будут оснащаться новейшими образцами турецких ракет — торпедами AKYA, противокорабельными ракетами Atmaca и стратегическими ракетами Gezgin.

Турция планирует стать одним из главных игроков на Черном море. Подводные лодки станут основной частью растущей военно-морской мощи армии. Об этом сообщает Naval News.

Ныне на турецких верфях готовятся строить подводные лодки MILDEN, они будут способнее и больше, чем немецкие подлодки. Была раскрыта модель субмарины на верфи Гольчуг. Начиная с 2025 верфь будет строить 6 субмарин MILDEN.

Подлодка лодка будет иметь водоизмещение 2700 тонн, и длину 80 метров.

[ + – ] Подлодка MILDEN

Основные особенности субмарины будут заключаться в увеличении количества вооружения. По словам военного эксперта и ветерана турецкого флота Тайфуна Озберка, новые субмарины смогут вести стрельбу различными ракетами. В частности, стратегическими ракетами Gezgin — аналогу американского "Томагавка" или российского "Калибра".

Не исключено, что MILDEN будет применять и торпеду AKYA, работы над которой еще ведутся. Их точно будет больше 16 единиц на борту. Также Озберк не исключает использования противокорабельной крылатой ракеты Atmaca. Ее разработали для замены американских Harpoon.

Вероятно, субмарины будут оснащаться турецкими гидролокаторами и системой управления боем. Однако технология для пребывания под водой AIP будет импортирована.

В итоге MILDEN подлодки могут вывести турецкое судостроение на новый уровень ровно как и флот Турции.

Напомним, в октябре 2021 года сообщалось о планах ВМС Турции принять на вооружение торпеду AKYA калибром 533 мм.

Ранее был показан ракетный комплекс Atmaca с 900-кг ракетой.