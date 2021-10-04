Турецкая армия примет на вооружение новейшую 533-мм торпеду AKYA (видео)

Торпеда должна заменить существующий арсенал в ВМС Турции. Ее испытания завершились в январе 2021 года.

Компания Roketsan завершила разработку торпеды AKYA, которая будет запускаться с подводных лодок. Об этом сообщает Defense Turk.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Противокорабельная торпеда завершила все испытания, и в скором времени поступит на вооружение турецких Военно-морских сил. AKYA будет отличаться от аналогов повышенной точностью благодаря наработкам компании в других ракетных системах.

Сообщается, что торпеда имеет дальность поражения более 50 км, а скорость движения 45 узлов. Взрыв происходит за счет датчика приближения. Торпеда AKYA способна поражать подводные лодки или надводные корабли. Калибр новой торпеды — 533-мм, а длина около 10 метров.

В головке наведения есть активный и пассивный сонар для противодействия помехам и наведению на цель.

[ + – ] Торпеда AKYA будет поражать цели на дистанции свыше 50 км.

Отметим, что испытания торпеды завершились еще в начале 2021 года. Турецкая разработка должна заменить другие торпеды подводных лодок, например, Mk37.

Напомним, в Турции строят два военных беспилотных корабля, вооруженных ракетами и торпедами. Также в Турции представили новый БПЛА BAHA с вертикальным взлетом и посадкой.